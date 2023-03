Gino Arévalo: Las confesiones de un cómico que sale adelante

Es un cómico que sale adelante todos los días, emprendedor y no solo tiene una pollería, también una orquesta y realiza servicio de taxi por aplicativo, su nombre es Gino Arévalo, muy recordado por su paso por programas cómicos de la TV local.

Por motivos de salud, tuvo un radical cambio físico al bajar más de 40 kilos y su vida cambió, pero la chispa y las ganas de vivir las tiene intactas. Casado con dos hijas, sigue adelante por su familia, y en la actualidad también está cursando el quinto ciclo de la carrera de Derecho.

“Ya no te llamó porque no eres gordo, me dicen”, refiriéndose a tocado muchas puertas para volver al mundo del espectáculo, pero como el afirma: “A pesar de todos los errores seguimos adelante”.

En esta entrevista, con su excompañera de pantalla, Karla Tarazona, y Melissa Paredes, Gino abre su corazón y nos habla de su salud, proyectos y sus sueños.