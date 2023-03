¿Thalia se divorciará de Tommy Mottola? “está bien cantado”, aseguró amiga cercana de la artista

Ya han pasado varias semanas desde que un antiguo rumor volvió apoderarse de los medios, pues supuestamente la cantante mexicana se separaría de Tommy Mottola por una presunta infidelidad del empresario con la peruana Leslie Shaw. Aunque esta última ha desmentido las especulaciones, aún continúa la duda del divorcio de la mediática pareja.

Ante el hermetismo de Thalia al respecto, algunos amigos cercanos a la pareja han hablado sobre el tema. Es el caso de la conductora Yolanda Andrade, muy cercana a la protagonista de ‘Marimar’. “Por supuesto que no (hay divorcio). Sí he hablado con ella, hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada. Creo que ese divorcio está bien cantando desde que se casó y no, no hay divorcio”, aseguró a un medio internacional.

Más adelante, Andrade señaló que todo se trata de un antiguo rumor que nació cuando Thalia se casó con Tommy Mottola. “Qué pena por quien inventó este chisme porque la verdad es un chisme viejo que desde que se casaron están diciendo lo mismo. No hay divorcio, sean más creativos”, sentenció.

SHAW NEGÓ VÍNCULOS CON MOTTOLA

La cantante aseguró en febrero de 2023 que nunca conoció en persona a Tommy Mottola y que lo que siente por Thalia es un profundo respeto. “A él nunca lo he visto en persona y con ella, obviamente, que la respeto, es Thalía y no es cualquiera. Yo la respeto y la admiro”, manifestó Leslie Shaw a Magaly Medina.

DIVORCIO FIRMADO

De acuerdo al medio ‘Chisme no like’ una supuesta exempleada de Mottola dijo que la pareja ya no dormía en la misma cama. Además, los presentadores de dicho programa dijeron que se enteraron que el matrimonio había terminado desde hace tiempo atrás, pero la pareja no lo ha dado a conocer por una cláusula en el presunto contrato de divorcio.

Con información de Infobae