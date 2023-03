Anuel AA le habría dedicado canción a Karol G: “Tú no eres Shakira ni yo Piqué”

El cantante de música urbana, Anuel AA se hizo tendencia luego que lanzara su canción “Más rica que ayer”, la cual aparentemente iría como respuesta al último éxito de Karol G y Shakira, “TQG”.

Como se recuerda, Anuel AA mantuvo una relación de varios años con la popular Bichota, por lo que sus fans no dudaron en vincularlos otra vez, y encontrar el mensaje oculto en su canción, dedicado a su “bebecita”, apodo con el que llamaba a Karol G.

“Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, se puede escuchar en el hit.

HABRÍA RESPONDIDO AL “TQG”

Asimismo, seguidores de la popular “Bichota”, no tardaron en encontrar curiosos mensajes dentro de la letra de la canción, la cual aparentemente iría como respuesta al TQG de Shakira y karol G.

“Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos, yo tengo tu contacto, pero si tu quiere sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM que pa estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”, cantó Anuel AA.