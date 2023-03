Uchulú denuncia tocamientos indebidos en conocido programa y Tony Rosado se defiende

La influencer Esaú Reategui, más conocida como ‘Uchulú’ utilizó sus redes sociales oficiales, para denunciar un difícil momento que le tocó vivir en un conocido programa de televisión, luego de que un cantante le realizara tocamientos indebidos.

"Estaba ensayando sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guión y de la nada siento que alguien me da un palmazo en la nalga, súper fuerte. No les voy a decir que ha sido despacio, ha sido súper fuerte y los camarógrafos vieron el palmazo que me dio el cantante", contó la Uchulú.

En el video, la también actriz cómica, señaló que en otro momento se le acercó al cantante para advertirle que no estaba de acuerdo con esos juegos, y que de repetirse, no respondería bien.

ACUSAN A TONY ROSADO

Tras este hecho, Manolo Rojas sostuvo que el cantante al que se refiere sería Tony Rosado, sin embargo se habría tratado de una broma.

“"A mí me han dicho que sería un cantante, sería Tony Rosado, pero sería una broma, una chacota, algunos se rieron", señaló.

RESPUESTA DE TONY ROSADO

Por su parte, el controversial cantante, Tony Rosado rompió su silencio y se defendió minimizando los hechos.

"No saben cómo hacer noticia, es mentira todo eso", acotó.