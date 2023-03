Yahaira Plasencia: Shirley Arica y Gabriela Herrera le dicen ‘desubicada’ porque no saluda

No se quedaron calladas. Shirley Arica y Gabriela Herrera le dijeron de todo a Yahaira Plasencia en una entrevista para el canal de YouTube ‘En tragos’, cuando hablaban de la trayectoria de la artista y la compararon con Daniela Darcourt. “Yo de ella [Darcourt] puedo aprender. Debo juntarme de gente de la cual pueda absorber algo bueno”, aseguró Herrera.

AIRES DE DIVA

Más adelante, recordaron las malas experiencia que tuvieron con la salsera y revelaron que Yahaira no saluda a las personas que están a su alrededor y que tiene “aires de diva”. “No saluda, por eso (…) Me pasó que no me saludó. Sé que es desubicada a veces, yo le iba a decir ‘hola’, pero pasó y se fue. Yo quedé como ‘qué le pasa’, ‘qué le pasa a esa ridícula... huachafa. Nadie le debe quitar el saludo a nadie”, recordó Herrera.

En otro momento Shirley Arica comentó que la cantante mandó a que la saquen de una conferencia de prensa. "Ella se cree, pero uf. A mí me mandó a sacar de una conferencia de prensa. Ridícula. A veces, hay gente desubicada... qué te puedo decir. Tuvo su tiempo con Jefferson y creo que le falta recalcular (…) Estoy tratando de quedarme callada, pero no puedo”, finalizó.

Con información de La República y Ojo