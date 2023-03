Directora escolar se hace viral tras sus duras palabras durante el primer día de clases

La directora de una institución educativa, se volvió viral en redes sociales, luego de las duras palabras, y reglas anunciadas a través de un discurso, el primer día de clases.

Según se puede ver en las imágenes, la docente, decidió mostrar su rechazo a cualquier tipo de relación amorosa dentro del plantel, culpando a los celulares de estos “amoríos”.

“El encuentro de amoríos, noviazgo, se debe a esos celulares. Queda totalmente prohibido traer cualquier tipo de equipo tecnológico, ningún celular. No se aceptan estudiantes con cachucha, con suéteres de todos los colores, con pelo largo ni de todos los colores, ni con piercings, ni con joyas”, señaló.

Asimismo, la docente arremetió contra los estudiantes que tengan el cabello pintado, asegurando que eso no sería de una “persona de bien”.

“Los padres de familia, que dicen de la “libre personalidad”. La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos y verdes (...) no matricule a su hijo si no quiso cortarle el pelo”, acotó.

SE HIZO VIRAL

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde miles de usuarios no dudaron en comparar este plantel con una prisión.

“Poca diferencia entre el colegio y una cárcel”, “Estás medidas arcaicas y prejuiciosas en pleno 2023”, “¿Tu cabello afecta tu desempeño académico?”, se puede leer en la publicación.