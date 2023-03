La Pánfila: "Recomiendo a todo el mundo ir a terapia, es algo que te da paz y te sana"

La actriz María Victoria, popularmente conocida como "La Pánfila" es reconocida por su gran talento para la comicidad y lo trabajadora que es en cada uno de los proyectos que se propone. Ella visitó el set de Préndete y abrió su corazón al público para compartir lo que la motiva a levantarse cada vez que siente que los ánimos no son los mejores.

"He ido a terapia dos años, he ido a terapia psicológica y lo recomiendo a todo el mundo no hay que estar loco para ir a terapia, es algo que te cambia la vida, te da paz y te sana. Hay días que uno se cansa, descansa y toma energía para seguir", confesó La Pánfila en Préndete.

La actriz también expresó su amor por sus hijos, quienes son su apoyo y motor para materializar cada una de sus metas. También señaló que apoyar a sus padres es un acto de agradecimiento por todo el amor recibido.