Shakira sobre críticas: “Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo”

Una vez mas la cantante colombiana se encuentra en el ojo público, esta vez luego que decidiera responder a las criticas luego de su ultima canción junto a Karol G, “TQG”, donde la acusaban de “despechada”.

“Tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona, soy honesta y utilizo mi música como una catarsis y una terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo”, señaló la barranquillera.

Como se recuerda, esta sería la tercera canción, que lanza la cantante, aparentemente dedicado a su ex pareja Gerard Piqué.

SOBRE SU EXRELACIÓN

De la misma manera, la cantante colombiana no pudo evitar referirse acerca de cómo había vivido el fin de su relación, asegurando que se encuentra “fortalecida”.

“Siempre he sido bastante dependiente de los hombres. He sido enamorada del amor y creo que he logrado entenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sales fortalecida. Es porque has aprendido a conocer tus debilidades, tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, acotó.