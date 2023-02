Carlos Cacho: "Sí, soy estilista, pero también tengo un lado artístico que siempre he defendido"

El estilista y exconductor, Carlos Cacho, llegó al set de Préndete para hablar sobre sus momentos en la televisión peruana, donde recalcó su lado artístico. El maquillador afirma estar orgulloso de su profesión, pero siente que algunas personas han menospreciado su faceta como conductor; sin embargo, él reitera que no se deja amilanar por esos comentarios, porque está convencido de su talento.

"Algunos han dicho 'Carlos Cacho, el estilista', pero no lo han dicho de muy buena manera (...) que nunca di la talla como animador o el conductor. Entonces, cuando yo decido hacer el unipersonal, lo hago primero convencido de demostrar que soy estilista, sí, soy estilista, pero también tengo un lado artístico que he defendido y demostrado en dos temporadas de mis unipersonales. Yo también puedo ser considerado artista (...) me tomó tiempo demostrarlo", declaró a Karla Tarazona y Melissa Paredes.

El multifacético personaje se encuentra alejado de la televisión, pero sigue dedicándose a su primera pasión: el maquillaje.