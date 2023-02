Shakira: “me compré la historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”

Hace pocos días lanzó su nueva colaboración con su compatriota Karol G y ahora decidió dar su primera entrevista desde su separación con Gerard Piqué. La conversación fue larga, donde Shakira reveló varios detalles íntimos y desconocidos de sí misma y su familia, pero también de sus propios sentimientos, pues reveló que es una persona muy dependiente emocionalmente de los hombres y que pensaba que una mujer necesita de un hombre para completarse.

“Creo que yo también compraba esa historia que una mujer necesita a un hombre para completarse, tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con una madre y un padre bajo el mismo techo; no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida cuenta con una forma de compensarte, de alguna manera, y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, que me llenan de amor cada día”, dijo la colombiana en una entrevista con Televisa de México.

Más adelante compartió más sobre sus propias emociones y el viaje que esta situación le generaron: “he encontrado esa fábula de que una mujer definitivamente necesita un hombre, porque también siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo de confesarlo, he sido una enamorada del amor y creo que esa historia he logrado entenderla desde otra perspectiva. Sentir que me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida, cuando sales fortalecida es porque has conocido a enfrentar tus propias debilidades, aceptar tu vulnerabilidad”, dijo la barranquillera.

“HAY SUEÑOS QUE SE ROMPEN”

En la entrevista, Shakira mostró que como muchas mujeres también tuvo un sueño que finalmente no pudo lograr, sin embargo, hay que seguir adelante: “ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Esa fortaleza para que sea duradera y no sea una fachada tiene que ser una fortaleza como resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender y tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a construir”, reveló.

UN ANTES Y UN DESPUÉS DE SESIÓN 53 DE BIZARRAP

Tras el rompimiento de Shakira con el español nació la canción que le ayudó a desahogarse y que necesitaba en ese momento, gracias a la colaboración con Bizarrap, el DJ argentino.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra, es una de las cosas que le agradezco a ‘Biza’, me ha dado ese espacio, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, de la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque una cosa que es muy importante es que sentí lo que sentí porque después de que experimentas un desamor, una traición, una decepción, lo que sea que se esté pasando en ese momento, hay que sentir lo que hay que sentir, pero hay que pensar en eso que se siente”, explicó.

Con información de AS.