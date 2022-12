Susy Díaz anuncia que denunciará a History Channel por confundirla con Sarita Colonia

Susy Díaz se refirió acerca de la confusión de History Channel, quienes indicaron que la excongresista era “Sarita Colonia”, a través de un documental, llamándola “Santa Pagana”.

"Mira yo, antes siempre era muy devota de Sarita Colonia, mis respetos. Hay gran cantidad de gente que hacen cola, cumplen los deseos y todo", señaló, mientras contaba las medidas que tomaría con el medio internacional.

Según la excongresista, History Channel habría utilizado calificativos ofensivos en contra de ella, por lo que a pesar de su respeto y admiración a la santa, no se encontraba contenta con esta confusión.

"Yo no tengo ningún parecido con Sarita Colonia porque ella tiene cabello negro, yo no sè con que intenciones un canal tan prestigioso que confunde a Susy Díaz y todavía ponen a Chacalón ahí, me ponen como 'Santa Pagana", señaló Susy Díaz.

DENUNCIARÁ A HISTORY CHANNEL

Asimismo, la controversial Susy Diaz, anunció que estaría revisando las posibilidades para proceder judicialmente en contra del canal.

"Estoy hablando con mi abogado Israel Castillo, me dice que se está averiguando dónde está la dirección para denunciarlos por ponerte como 'Santa pagana', porque es un insulto y te están humillando. Encima no me pagan nada", finalizó.