Susy Díaz confirma que volverá a postular al Congreso en el 2024

La exvedette y excongresista Susy Díaz se refirió a un reciente suceso que involucra su imagen con una santa muy conocida aquí en el Perú. Además confirmó que postulará en el 2024 a una curul del Congreso de la Republica.

“Estoy disfrutando con mis amigos y familiares y me entero que he salido en ese canal internacional History Channel, como me van a confundir con Sarita Colonia, tendré cara de Santa y tengo muchos devotos que me piden consejos de amor y mis dietas, pero no me comparen con ella”, señala la excongresista.

Varias propuestas

Por otro lado, Susy Díaz, confirmó sus aspiraciones de llegar a ocupar un sillón en el próximo Congreso de la República. “Tengo varias propuestas de diferentes partidos políticos para volver al Congreso, estoy convencida de que ya es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, refiere la exvedette.

Cabe mencionar que Susy Díaz estuvo acompaña de su hija Florcita Polo, quienes juntas están disfrutando al máximo de sus vacaciones. “Estoy disfrutando de lo últimos días del año", agregó.