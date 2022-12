Susy Díaz y Flor Polo olvidan las penas de amor y disfrutan de sus vacaciones

Susy Díaz y Flor Polo, terminan el año solteras y sin compromiso, por ello no lo pensaron dos veces y hoy se relajan juntas en familia en el Parque Acuático Paraíso del Sur con el Nuevo Mega juego acuático "EL HURACAN MAGICO único en el Perú". Ambas afirman que el amor no les ha sonreído, pero que tampoco lo necesitan pues es mejor estar solteras que mal acompañadas. ¨No necesito una pareja oficial que me haga mantenimiento, para eso existen repuestos¨, subrayó Susy Diaz.

La excongresista afirma además que los dos únicos hombres en su vida son sus nietos Adriano y Stefano. ¨Ellos son los únicos que no me han sacado la vuelta. Por eso me los traje al Parque Acuático. Ya no deseo ningún tramposo, lo que mal empieza mal acaba así que prefiero cuidar mi motor y de vez en cuando hacer mi afinamiento¨.

Prefiere pasar tiempo con sus hijos

Por su parte Flor Polo señala que está soltera y sin compromiso. Confiesa que galanes la buscan, pero prefiere su tranquilidad mental. Además, sostiene que el estar con sus hijos le ha cambiado la forma de ver la vida. "Ya no deseo ningún tramposo. Mujer divorciada pero empoderada. Con mis hijos me divierto mejor. Si llega alguien, se verá en su momento. Por ahora mi deseo es divertirme con mis pequeños y aquí se divierten de lo lindo¨, sostuvo.