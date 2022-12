Andrés Hurtado rechaza por completo incursionar en política: "Ni muerto me meto"

El conductor Andrés Hurtado invitó a la vidente internacional Charito Juárez al set de su programa para que "lea" el futuro, sin embargo, cuando la mujer le indicó a Hurtado que él tendría un futuro como político peruano, él dio una sorprendente respuesta.

"Te veo incursionando en la parte política (...) yo te digo con la bendición de Dios que lo hagas, porque va a salir muy favorable para este país", manifestó la vidente en Sábado con Andrés.

"Lo que tú ves de la parte política quítatelo de la cabeza, pero de por vida", contestó seriamente Andrés. "En algún momento quise postular a la política, pero después he declinado al %1000, que ni muerto me meto en política", agregó.

"No es lo mío, no voy a incursionar para nada en política (...) no sabía que era así y no me interesa para nada", aseveró.