Jamila Dahabreh es captada con excandidato del partido de Álvaro Paz de la Barra

La modelo peruana, Jamila Dahabreh estaría siendo vinculada con el excandidato político, Eduardo Rimachi, luego de ser captada saliendo de un lujoso restaurante, por las cámaras de un conocido programa de espectáculos.

“Estamos viendo, estoy haciendo un evento benéfico y me está ayudando con unos temas. No (estamos saliendo), estoy haciendo un evento y estoy convocando a todos mis amigos que me ayuden para ese día con donaciones. Así que estoy en eso”, señaló la modelo.

Lo que llamó la atención de este hecho, sería que Rimachi, pertenecería al partido del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, con quien habría sido vinculada semanas atrás, luego de que fueran captados en más de una ocasión.

SOBRE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

De la misma manera, la modelo, Jamila Dahabreh, no pudo evitar referirse a los conflictos que tuvo con el burgomaestre, luego de que negara tener una relación con ella, pese a haber sido captados juntos en múltiples ocasiones.

“Hemos conversado. Ya este tema está tranquilo y ya es un tema de los que ya no quiero seguir comentando ni hablando, quiero empezar el año tranquila. Estoy enfocada en mil cosas que tengo que hacer, la verdad que el tema sentimental no es algo de lo que ahorita quiero hablar. Hemos limado asperezas, estamos en buenos términos y nada más. Hemos hecho las paces como amigos y nada más”, acotó.