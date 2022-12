Yola Polastri responde a Gisela Valcárcel por decirle a los niños que Papa Noel no existe

La conocida animadora infantil, Yola Polastri, utilizó sus redes sociales oficiales, para pronunciarse acerca del discurso dado por la popular “Señito”, durante un compartir navideño, con niños de escasos recursos en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Polastri no pudo evitar dejarle un mensaje a Gisela Valcarcel, pidiendo que deje que los niños trabajen la imaginación y se enfoque en otros temas.

“¡Papá Noel ya no te quiere Gisela, porque les has dicho a los niños que no existe! Deja que trabaje la imaginación y la fantasía en el mundo de los niños, llena de cuentos dulces. ¿Caperucita, Mickey Mouse, tampoco existen? Estamos viviendo otros problemas, a esos erradica”, escribió la animadora infantil.

¿QUÉ DIJO GISELA?

Como se recuerda, la presentadora de televisión Gisela Valcárcel, acudió a un compartir navideño el pasado martes 13 de diciembre, para compartir una chocolatada con niños en el distrito de San Juan de Lurigancho, sin embargo, luego de algunos minutos, la conductora decidió dar un discurso para los ciento de niños que se encontraban participando del evento, y sus comentarios, terminaron con la ilusión de muchos de ellos.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad, la Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero sí saben que Papá Noel no existe, ¿no?. Aquí saben la verdad. Papá Noel no existe”, señaló la “Señito”.