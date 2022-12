Flavia Laos es reconocida como ‘Influencer del año’ en People’s Choice Awards

A través de sus redes sociales oficiales, la actriz peruana Flavia Laos se mostró agradecida tras ser premiada por los People's Choice Awards, como la ‘Influencer Latina del año’, este martes 6 de diciembre.

Como se recuerda, la actriz habría sido la única peruana nominada para recibir este galardón internacional, logrando llevarse la victoria, trayendo un nuevo éxito para el Perú.

“¡No lo puedo creer! Me muero, voy a llorar. ¿En serio? Lo máximo, me has dado la mejor noticia del mundo estoy súper contenta, no sabes cuánto he luchado y he estado detrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!”, señaló la actriz en un video, donde se enteraba de que se habría logrado convertir en la ganadora de esta premiación.

SEGUIDORES LA FELICITAN

Por su parte, sus miles de seguidores no dudaron en felicitarla, expresando su alegría a través de comentarios en su última publicación.

“Felicidades, Flavia”, “Te mereces eso y más”, “Te lo mereces reina”, “A donde vayas, siempre brillarás”, “La primera peruana. Muy merecido”, “Eres la top del Perú”, “El premio se queda en casa”, “Tienes mucho talento y brillas en todo”, se pudo leer.