Kate del Castillo agradece su visita a Machu Picchu donde grabó 'La reina del sur 3'

A través de sus redes sociales oficiales, la actriz mexicana Kate del Castillo, quien dió vida al personaje Teresa Mendoza, dedicó unas palabras al Perú, agradeciendo la acogida, y felicitando a la “mejor comida que ha probado”.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así, ojalá pueda regresar, pero de vacaciones", señaló.

Como se recuerda, la actriz habría visitado Cusco, el pasado octubre, para grabar la tercera temporada de la exitosa narcoserie “La Reina del Sur 3”, donde aprovechó para conocer la ciudad, siendo captada por miles de cibernautas, quienes compartieron las grabaciones en redes sociales.

COMPARTIÓ FOTOS INÉDITAS

Asimismo, la actriz no dudó en realizar una publicación, donde se puede notar la presencia de actores nacionales como Gerardo Zamora, Mayella Lloclla, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios, además del equipo de producción.

"Detrás de cámaras ‘La reina del sur 3′ en Machu Picchu, Perú. Teresa Mendoza encubierta", escribió Kate del Castillo.