¡Al fin! Se estrenó tráiler de 'Indiana Jones 5' con Harrison Ford

Será la última aventura de Harrison Ford como el mítico arqueólogo y por fin, Lucasfilm estrenó es tan esperado tráiler de 'Indiana Jones 5' con Harrison Ford.

El adelanto ha desvelado cuál será finalmente su título: 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', que traerá de vuelta a otro viejo conocido de las aventuras de “Indy”, pues también volveremos a ver John Rhys-Davies dando vida una vez más a Sallah.

Será la quinta vez que Harrison Ford interprete al arqueólogo, el actor de "Avión Presidencial" el "Fugitivo" y la saga de "Star Wars" tiene ya 80 años, pero al parecer, como el buen vino, los años le asientan y regresa en un buen momento.

Originalmente programada para llegar a los cines el 9 de julio de 2021, se pasó al 29 de julio de 2022 a causa de la pandemia por la COVID-19.

Cabe señalar que finalmente, Disney confirmó que se estrenará el 30 de junio de 2023.