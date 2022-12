‘Tomate’ Barraza denuncia filtración de presunto video íntimo de su hija: "Han suplantado su identidad"

“Elimina la cochinada que has hecho o te saco la conch...”, dijo para dirigirse a los responsables de realizar fotomontajes de su hija de tan solo 14 años.

El cantante Carlos Barraza, conocido como 'Tomate' Barraza, mostró su indignación tras conocer que en redes sociales viene circulando un presunto video íntimo protagonizado por su hija Gaela, de tan solo 14 años. El artista aseguró que las imágenes no pertenecen a su pequeña, por lo que se acercó hasta la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional del Perú para sentar una denuncia formal.

"De verdad estoy indignado, estoy partido en mil pedazos (...) métanse conmigo, pero no con mi hija", declaró al borde las lágrimas ante las cámaras de Magaly TV: La Firme. “De manera asquerosa han suplantado su identidad (...) haciendo un fotomontaje mostrando su partes íntimas”, agregó. "Mi hija sería incapaz de hacer algo así porque tiene muy buena crianza. Yo rechazo totalmente que Gaela sea la persona que aparece en esas imágenes", aseveró.

El conductor de radio precisó que las autoridades calificaron este hecho como un acto de pedofilia, por lo que el castigo podría ser muy severo. Por otro lado, el sobrino del 'Chato' Barraza lamentó que existan personas que circulen este tipo de material e hizo un pedido expreso para detener estas prácticas.

Este viernes, el actor también indicó que comenzó a recibir amenazas a su celular después de declarar ante los medios sobre el hecho.

"Al ver que yo hice esta denuncia pública, ayer, aproximadamente a las 10.30 p. m., comienzo a recibir amenazas de muerte no solo para mí, sino a mi familia y a mi celular personal. Son amenazas de grueso calibre y yo no les tengo miedo a pesar de que no ando con seguridad ni armado”, afirmó ante las cámaras de Latina Noticias.