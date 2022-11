Danny Ocean: Balacera en concierto del cantante en México deja un muerto y 4 heridos

Se registró un ataque armado que dejó a una persona muerta y 4 heridos cuando estaba terminando el concierto del cantante venezolano Danny Ocean, al exterior de la Plaza de Toros Monumental del municipio de Morelia, en el estado mexicano de Michoacán.

De acuerdo a Telediario, este hecho de violencia ocurrió aproximadamente durante la medianoche, en la calle Juan de Alvarado, en la colonia Nueva Valladolid, donde sicarios comenzaron a disparar contra dos camionetas y sus ocupantes.

A raíz de los disparos, se generó pánico entre los centenares de asistentes al concierto de Danny Ocean, quienes buscaban ponerse a salvo de las balas.

Según autoridades de Michoacán, en el lugar del ataque falleció un hombre mientras estaba a bordo de una camioneta Windstar, en color guinda. Los heridos fueron identificados como cuatro hombres de 24, 45, 26 y 34 años.

Dos de las víctimas que ya estaban heridas, consiguieron entrar a la Plaza de Toros para protegerse de los sicarios. Mientras que la policía municipal vigilaba la zona por el concierto, fueron los primeros respondientes y pidieron refuerzos a la Guardia Civil.

Tras una rápida acción policial, los oficiales consiguieron asegurar a una persona presuntamente implicada con el ataque armado. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales en la Escena del Crimen arribaron al lugar para realizar las primeras investigaciones.

Se encontró varios casquillos útiles y percutidos calibre 9 mm y dos armas de fuego. Después, el cuerpo del fallecido fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

Mientras tanto, los lesionados fueron atendidos en el lugar por paramédicos y canalizados a diversos hospitales de la ciudad para recibir atención médica. La Fiscalía de Michoacán comenzó las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

CANTANTE SE PRONUNCIA

Por su parte, Danny Ocean se pronunció al respecto y escribió a través de sus redes sociales lamentando el trágico hecho.

“No entiendo por qué suceden estas cosas si venimos con un mensaje de amor. No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor, cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, publicó.