Bruce Lee murió por beber agua en exceso, revela reciente investigación

Al igual que ha ocurrido con otras leyendas del cine como Marilyn Monroe o James Dean, el fallecimiento de Bruce Lee en 1973, cuando solo tenía 32 años, ha estado plagado de rumores y leyendas urbanas. Se dijo que murió por un golpe de calor, envenenado por una amante celosa, asesinado por la mafia china o a consecuencia de una maldición. Recientemente, los medios como Daily Mail y El País han hecho eco sobre una investigación publicada por la revista Clinical Kidney Journal, que asegura que su muerte se debió a la ingesta masiva de agua.

El deceso de la leyenda de las artes marciales tendría un tono irónico, ya que él tenía el pensamiento filosófico "Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend" (Vacía tu mente, adáptate, no tengas forma, como el agua. Sé agua, amigo) que viene a decir que cada persona ha de aprender a adaptarse a cualquier tipo de situación.

El estudio publicado, en el número de diciembre de 2022 de la revista Clinical Kidney Journal, sostiene como principal hipótesis de su fallecimiento a una hiponatremia; es decir, tenía unos niveles demasiado bajos de sodio en la sangre debido a que bebía agua en exceso, y en consecuencia, los riñones no funcionaban correctamente. Esa falta de excreción de agua en la orina conllevó un desequilibrio en el que las células de su cuerpo se hincharan, incluidas las del cerebro. El estudio fue sido realizado por un equipo de siete médicos del departamento de Nefrología e Hipertensión de la madrileña Fundación Jiménez Díaz.

María Vanessa Pérez Gómez, especialista adjunta del Servicio de Nefrología y una de las investigadoras detrás del estudio, explica que no han contado con nuevas informaciones, sino que han analizado “y reinterpretado toda esa documentación disponible para todo el mundo”. Entre ellas, que el actor solo tenía un 1% de materia grasa corporal (el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud es del 10-20%), que acababa de perder 10 kilos a causa del estrés por el rodaje de Operación dragón, que medía 1,71 metros y pesaba 60 kilos. “A eso hay que sumar otras consideraciones que confirmaban que podía haber sufrido esta intoxicación por agua”, declaró a El País.

¿CUÁNTA AGUA BEBIÓ LEE?

“Nunca lo sabremos, y además no es importante para el resultado. Cada persona es distinta. Es bueno beber líquidos, pero insisto: cada ser humano es diferente, cada dieta —si comes mucha fruta, que contienen bastante líquido— afecta de manera diversa, y desde luego, habría que computar cuántos solutos ingieres: me refiero en especial a la sal”, respondió la especialista. “Nosotros lo que queremos es que la gente entienda la importancia de dietas saludables, de los factores de riesgo y de cuidados al riñón. Los riñones no solo limpian, sino que producen una hormona antienvejecimiento, otra que previene la anemia y vitamina D, fundamental para la salud ósea”.