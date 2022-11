¿Quién es la actriz de ‘Betty, la fea’ que lleva más de 10 años de abstinencia sexual?

La actriz Marcela Posada, recordada por interpretar a Sandra ‘La Jirafa’, una de las integrantes del famoso “cuartel de las feas” de la telenovela "Yo soy Betty, la fea", decidió abrir su corazón para hablar sobre su vida amorosa y reveló que desde hace más de diez años decidió estar sola como muestra de amor propio. Esta confesión la hizo en medio de una entrevista para el programa colombiano de entretenimiento La Movida, de RCN.

En este espacio televisivo, Posada también manifestó que pese a estar sola durante tanto tiempo no estaba interesada en amores pasajeros y menos en citas. “Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero”, aseguró.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó la artista.

ROMANCE CON EL DIRECTOR DE LA NOVELA

La actriz no habría tenido muy buenas experiencias en el amor y esto quedó en evidencia durante un Instagram Live que compartió en Octubre con el actor Jorge Enrique Abello y algunas de sus compañeras del “cuartel de las feas” como Estefanía Gómez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña y Luces Velásquez.

En este espacio, Posada sorprendió a más de uno al hablar de la relación sentimental que tuvo con Fernando Gaitán, el director de Yo soy Betty, la fea, que falleció en enero de 2019. La actriz se refirió a él como su “traga eterna” pese a que su romance duró apenas 8 meses al inicio de la novela.