La vez que el "fantasma" de Don Ramón apareció en "El Chavo del 8"

Ramón Valdés dio vida al recordado "Don Ramón" en "El Chavo del 8", serie que marcó gran parte de su vida profesional y personal, tanto que, se dice, volvió al foro aún después de su muerte.

Valdés falleció en 1988, cuando tenía 64 años de edad. El entrañable "Monchito" murió a causa de un cáncer de estómago que lo atacó y que terminó haciendo metástasis en su médula espinal.

El fallecimiento de "Don Ramón" fue un golpe muy duro para los fans del programa creado por Roberto Gómez Bolaños y los actores de éste, como Carlos Villagrán, actor que le daba vida a "Quico", quien hace tiempo sugirió que la última escena que grabó el actor pudo predecir su muerte.

Dicha escena fue filmada en un panteón, al cual llegó el padre de "La Chilindrina" para buscar a Quico, quien visitó dicho lugar para demostrar su "hombría".

"La última escena de Don Ramón, era que Quico y otro se retaban para visitar un panteón, para ver quién tenía más valor. Total que Don Ramón lo sabe y va a buscar a Quico. Entra Don Ramón al panteón, con el efecto de bruma, se pierde en la bruma y corte, se queda; fue su última escena", contó en entrevista para el programa "La historia detrás del mito".

"Fíjate, entra a un panteón, que (su personaje) desaparece y eso fue lo último que hizo, (porque) después de eso muere (Ramón Váldes)", resaltó "Quico".

Carlo Villagrán también reveló que, aunque no fue al funeral de Ramón Valdés, tuvo la fortuna de despedirse del actor, quien, con el humor que lo caracterizaba, le hizo un chiste sobre su muerte.

“Lo abracé y empecé a llorar, en ese momento él me dijo: ‘Ya no llores, cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto, allá abajo’, me respondió”, relató Villagrán al programa mexicano.

Aunque "Quico" pudo despedirse de "Don Ramón", se dice que al actor no le bastó para estar tranquilo y se dice su espíritu volvió a los foros de "El Chavo del 8".

¿HAY UN FANTASMA DE "DON RAMÓN" DE "EL CHAVO DEL 8"?

Presunta aparición de 'Don Ramón' en el set de El Chavo del 8. Foto: Captura de "El misterio misterioso"

Ramón Valdés habría "regresado" a la vecindad del Chavo tras su muerte. De acuerdo con el canal de YouTube "El misterio misterioso", algunos técnicos del programa aseguraban que en varias ocasiones escucharon la voz del papá de "La Chilindrina" dentro de su casa en la serie.

Además, circula un video que presuntamente muestra al espíritu del actor, en una escena de "El Chavo del 8", el cual se refleja en una ventana de la vecindad.