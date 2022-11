Sujeto compra televisor de 75 pulgadas y lo rompe al meterlo a su carro

A través de redes sociales se habría viralizado un divertido momento, en el que un sujeto acudió a una conocida tienda por departamento para comprar un televisor de gran tamaño, pero el final, no fue como esperaba.

Según se puede ver en las imágenes, el sujeto optó por comprar una pantalla de 75 pulgadas, sin percatarse que esta no entraría a su vehículo, por lo que se vio obligado a inclinar ligeramente la caja, y tras unos minutos logró su cometido.

Al llegar a su vivienda, el sujeto se dio cuenta del error que había cometido al inclinar el televisor, ya que este no habría soportado el peso, provocando que la pantalla sufriera un fuerte golpe.

SE HIZO VIRAL

Este divertido momento se habría vuelto viral en redes sociales, donde miles de usuarios no dudaron en compartir el clip, y dejar curiosos comentarios, en apoyo al sujeto.

“No me río porque podría pasarme”, “La tele: En ese carro no subo”, “¿La garantía cubrirá si está completamente roto?”, “Por eso no compro pantallas gigantes, lo bueno de ser pobre”, se puede leer en algunos comentarios.