Thalia emite comunicado negando haber llamado “patética y dramática” a Shakira

A través de un comunicado público, la cantante y actriz mexicana, Thalía se pronunció acerca de los supuestos ataques que habría realizado contra la cantante Shakira, tras lanzar su última canción, “Monotonía”, luego de separarse de su expareja Gerard Piqué.

“Thalía es reconocida por ser una persona con mucha luz y positiva. Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente medios han hecho eco”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo, la empresa de Relaciones Públicas, que se encarga de manejar la carrera de la cantante mexicana, aseguró que la cuenta oficial de Thalia, no había realizado ningún “En vivo”, o publicación, como señalan las acusaciones.

“Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”, acotó.

LOS SUPUESTOS ATAQUES

Como se recuerda, medios internacionales habían mostrado una publicación de Thalia, en la que aseguraba que no le gustó la última canción de Shakira, calificandola de “patética y dramática”, hecho que se habría vuelto viral en redes sociales.

“La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”, supuestamente habría dicho Thalia.