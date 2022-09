Guns N’ Roses inicia su gira Latinoamericana que los traerá a Lima

La espera llega a su fin y es que la banda norteamericana de rock Guns N’ Roses está muy cerca de tocar suelo peruano en lo que será un memorable concierto en el Estadio de San Marcos donde sus teloneros serán lo mexicanos de Molotov.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan subirán al escenario en San Marcos este sábado 8 de octubre como parte de su gira “South America: Fall 2022”.

“Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, y otros hits más romperán el sonido en el cielo de Lima otra vez para alegría de sus miles de fans en nuestro país.

Ayer Guns N’ Roses se presentó en el festival Rock in Río en Brasil ante más de 100 mil personas, donde demostraron que están siempre vigente con el poderoso sonido que los caracteriza.