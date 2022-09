Actor de 'El juego del calamar' se une al universo de 'Star Wars'

La Fuerza está con él. Se confirmó la noticia que el actor surcoreano Lee Jung-jae, conocido por su papel en la exitosa producción 'El juego del calamar' se une al universo creado por George Lucas.

Lee Jung-jae protagonizará la nueva serie de 'Star Wars' titulada 'The Acolyte', que hasta ahora se sabe explorará el lado oscuro de la Fuerza y el universo de los Siths.

'The Acolyte' es una historia de misterio que, según su anuncio oficial, llevará a los seguidores de la galaxia muy lejana a descubrir los poderes secretos en el Lado Oscuro en la era de la Alta República.

Cabe señalar que esta producción contara con la participación también de Amandla Stenberg ('The Hunger Games') y la británica Jodie Turner-Smith ('The Last Ship').