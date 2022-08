Regresa a Lima el festival más esperado por los amantes de la música noventera: "Yo amo los 90's"

¡Llegó lo que tanto estabas esperando! Después de tres años vuelve al Perú el Festival de Eurodance más grande de Sudamérica: "Yo Amo los 90's" en su quinta edición. Esta vez con artistas que marcaron la década de los años noventa.

La moda del techno vuelve este 11 de febrero del 2023 en el anfiteatro del parque de la Exposición gracias a Euroconcert by Flores.

ARTISTAS CONFIRMADOS

HADDAWAY (What is Love - Rock my Heart - Life), ICE MC (Think About the Way - It´s a Rainy Day - Run Fa Cover), SOLID BASE (Mirror Mirror - Stay With Me - Colour of your Dreams), KRISS ORUE (Tonight - Strangers - Love), NEW LIMIT (In My Heart - Smile – Scream), CAPPELLA (U got 2 Let the Music - Move on Baby - U & Me), te harán retroceder en el tiempo y bailar hasta más no poder.

La noche promete y todas estas estrellas de la música techno harán vibrar a los amantes de la música noventera en el anfiteatro del parque de la Exposición.

Que nadie te lo cuente y sé parte de este espectáculo lleno de magia. Las entradas ya están disponibles, puedes adquirirlas en Teleticket o haciendo clic AQUÍ.