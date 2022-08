Elvis Crespo agradece a Bad Bunny por homenajear “Suavemente” con su reciente éxito

El merenguero Elvis Crespo utilizó sus redes sociales para agradecer al cantante boricua Bad Bunny por el homenaje que le rindió a su recordado éxito “Suavemente” con el lanzamiento del videoclip del tema “Neverita”.

"Ayer me entero de que Benito lanza una canción de su álbum, 'Un verano sin ti', que se titula 'Neverita', y utilizó visuales inspirados en el video de 'Suavemente'. De veras que me gustó muchísimo, me encantó", señaló el interprete de 51 años en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Más adelante manifestó que: "Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de 'Suavemente'", continuó Crespo visiblemente emocionado.

Además, también compartió en sus redes sociales el videoclip “Neverita” donde hizo la comparación con el tema que fue un éxito en la década de los 90.

SUAVEMENTE

Hace 25 años que Elvis Crespo marcó tendencia con su tema “Suavemente” y que lo llevó a ser reconocido como un referente del merengue, pero que, irónicamente, en un inicio no fue del agrado del artista.

"Cuando hice 'Suavemente' hace 25 años atrás y vi toda la edición y todos los efectos, recuerdo que me deprimí. Y esa energía se la di al equipo de trabajo. No nos gustó el video. Y salí deprimido hasta que lo estrenamos en Telemundo y fue un boom, la canción explotó", relató Crespo en un video publicado a través de su Instagram.

Luego, este sencillo se convirtió el más emblemático del cantante, formó parte de su primer álbum de estudio y recibió una nominación en los Grammy a mejor álbum latino tropical tradicional.

Ahora, con el tema “Neverita” de Bad Bunny, la canción vuelve a sonar. En el videoclip del boricua se imitan los looks de Elvis Crespo y rápidamente ha recibido comentarios positivos de sus seguidores.

Con información de RPP.