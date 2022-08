¿Indirecta para Xoana Gonzáles? Fátima Segovia: “soy la reina de OnlyFans, no necesito hablar mal de nadie"

La rivalidad habría surgido luego que la argentina señalara que el material de Segovia no convence al público, porque no transmite química con su novio y no tiene buena producción audiovisual.

Fátima Segovia y Xoana González continuarían enfrentadas luego de que ambas modelos se convirtieran en las más populares de OnlyFans Perú. La "Chuecona" habría lanzado un mensaje que sería dirigido a la argentina. A través de Instagram, publicó un video en el que se autodenominó la reina de la red social de contenido erótico.

Durante una transmisión en vivo, le preguntaron a Segovia sobre cómo obtiene ingresos en OnlyFans. Ella solo respondió que le va muy bien económicamente y, agregó, que no necesita criticar a otras personas para aumentar el número de suscriptores.

“Me va muy bien porque soy la reina de OnlyFans y les agradezco a todos mis suscriptores, por eso no me ven sentada en algún lugar o hablando mal de alguien. No lo necesito”, expresó la exactriz cómica.

Sobre sus ingresos, la creadora de contenido para adultos prefirió no revelar la cantidad monetaria que gana debido a la delincuencia. “No voy a decir cuánto gano por un tema de seguridad y porque no me gusta decir: ‘¡Ay! He gastado tanta plata’. No me gusta presumir”, añadió.

La rivalidad con Xoana González habría surgido luego que la exchica reality señaló que el material de Fátima Segovia no convence al público porque, según ella, no transmite química con su pareja y sus videos no tienen una buena producción audiovisual.