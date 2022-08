Lo principal que debes tener en tu casa una vez que te casaste

Casarse es un evento súper importante para la vida de algunas personas, ya que claramente no es algo que se hace muchas veces y marca un cambio rotundo en tu vida, sobre todo si es la primera vez que lo haces.

Sin embargo, mudarse a un sitio nuevo con tu pareja y comenzar una nueva vida juntos puede traer ciertos obstáculos y requisitos que deben tener en cuenta de afrontar y conseguir juntos, dentro de los cuales se encuentran todas aquellas cosas materiales que necesitan tener dentro de su casa.

Si bien al principio gracias a la boda y ciertos amigos y familiares que les hacen regalos para recién casados pueden conseguir muchas cosas para su casa, estas cosas serán claramente las más básicas y las que estas personas pudieron pagar para regalarles. Como todo hogar nuevo, hace falta invertir dinero y tiempo en cosas nuevas y remodelaciones hogareñas que deben estar para que puedan vivir su día a día mucho mejor.

Si te encuentras dentro de este mismo problema de recién casados y mudados y necesitas ayuda para pensar qué cosas necesitas como por ejemplo muebles de sala, o simplemente te interesa conocer del tema, entonces quédate leyendo este artículo que te daremos las principales y mejores ideas y consejos.

Repisas

Las repisas son muebles de sala pequeños que deben estar en lo posible en todos los ambientes de la casa, ya que en ellas podrán colocar los adornos, libros, CD y cosas importantes que quieras que luzca tu pared. Además sirven para optimizar mucho más el espacio.

En la cocina las repisas son esenciales ya que en ellas pueden ir los ingredientes de cocina, las tazas, los vasos, algunos recipientes, los condimentos, entre otras cosas.

Sillones

Los sillones pueden llegar a considerarse como parte de los muebles de sala, inclusive si consiguen que todos combinen pueden llegar a armar lo que sería un juego de muebles para sala.

Los mismos son necesarios en caso de que su casa tenga un sitio de sala de estar y la misma tenga capacidad para que entren varios sillones. Sino con un solo sillón amplio como para ver la televisión y relajarse en esta sala estará más que bien.

Televisor

Actualmente es muy común tener por lo menos un televisor en casa, ya que es una fuente de diversión indispensable y a la que vas a querer acceder alguna vez en el día al menos para ver las noticias.

De todas formas, hay mucha gente que prefiere no tener una televisión y vivir más en paz sin ningún tipo de ruido virtual o tal vez tener algo más simple como un reflector únicamente si quieren ver películas o series.

Cama dos plazas

Dentro de la habitación que usen para dormir como pareja, es súper importante e infaltable que haya una cama de dos plazas donde puedan caber ambas personas y dormir así todos los días, ya que es parte de la convivencia como matrimonio.

Juego de sala

Un juego de sala es esencial y muy importante para tu casa, especialmente para el comedor y la sala de estar, ya que estos suelen ser los más comunes en ocupar estos tipos de espacios.

Con respecto a “juego de sala”, más específicamente al juego de sala moderno, nos referimos específicamente a un juego de muebles para sala que pueden ser tanto los sillones como mencionamos antes, las sillas del comedor y de la cocina, una mesa grande para comer que haga juego con estas sillas, una mesa chica para la cocina, una mesa ratonera para la sala de estar, un modular que tenga una función de bar o sirva para guardar cosas importantes o antiguas, entre otras cosas usuales dentro de una casa.

En la actualidad, está muy de moda colocar un juego de muebles para sala modernos de algún tipo de estilo minimalista, vintage, etc. que le dé un toque más moderno a la casa. También ten en cuenta que si tu casa es pequeña siempre te conviene conseguir muebles de sala modernos que sean un poco más pequeños y puedan caber en tu espacio disponible, ya que no sirve de nada tener tantos si no van a caber.

Armarios

Muchas veces los armarios son muebles que deben conseguirse de forma aparte y que no vienen dentro de la casa, aunque algunas veces suelen venir adheridos ya de por sí a las paredes de la misma. De todas formas es algo necesario para que puedan guardar tanto su ropa como otras cosas más que necesiten un sitio para ser guardadas.

Electrodomésticos

Los electrodomésticos son muy importantes hoy en día ya que gracias a ellos se pueden realizar muchas cosas que de otra forma son mucho más lentas y difíciles, entonces si les gusta cocinar y quieren vivir como en casa se sus padres, les conviene ir de a poco consiguiendo todos los electrodomésticos que les hagan falta en su cocina.

Por ejemplo pueden ser lavarropas, heladera, licuadora, minipimer, plancha, secador de pelo, caloventores, aire acondicionado, ventilador, hervidor eléctrico, máquina de café, horno eléctrico, microondas, etc.

Plantas

Esto es obviamente si les gusta cuidar de plantas y decorar su casa de una forma más natural, pueden ser tanto de interior como de exterior para el balcón o el patio.

Espejos

Una casa sin espejos y sin ventanas es súper aburrida, ya que son los vidrios más importantes que deben haber en ella.

Cuando ambos o uno de ustedes se esté preparando para salir a algún lado y necesite ver cómo luce su look, un espejo pasa a ser super importante. Debe haber como mínimo uno en el baño y otro grande en su habitación.

En conclusión, casarse no es una cosa fácil, menos al principio, porque requerirá que ambos comiencen a ahorrar y usar su ahorros previos para invertir en las cosas nuevas de su hogar, pero no te preocupes, ya que todo poco a poco y con esmero se puede conseguir y resultar para bien en un futuro.