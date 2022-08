Uno de los DJs más reconocidos confirma show en Lima: Kygo viene al Perú

Uno de los DJs más célebres del mundo: Kygo actuará en Lima el próximo 20 de Noviembre en el Arena Perú en el marco de su South América Tour 2022 que comprende Colombia, Brasil, Argentina y Chile.

Así lo acaba de confirmar Masterlive , productora responsable de la llegada de la megaestrella noruega Kygo, quien trae como invitado especial a Frank Walker.

Ya sea detrás del piano en su estudio o encabezando un festival con entradas agotadas, Kygo reafirma silenciosamente su estatus como un talento prodigioso, un productor con visión de futuro, un DJ dinámico y una superestrella mundial influyente.

El músico noruego, cuyo nombre de nacimiento es Kyrre Gørvell-Dahll, se presentó por primera vez en 2013 y silenciosamente se convirtió en uno de los creadores de éxitos más importantes del mundo, acumulando 23 mil millones de transmisiones de audio y video globales acumuladas para 2022, y ha batido numerosos récords de transmisión.

Kygo obtuvo uno de sus mayores éxitos con el multiplatino "It Ain't Me" (feat. Selena Gomez), llegando al Top 10 del Billboard y registrando más de 2.9 mil millones de reproducciones a la nivel mundial.

En 2019, Kygo lanzó "Higher Love" con Whitney Houston y generó otros 1.400 millones de transmisiones/vistas combinadas en todo el mundo y alcanzó el puesto número 1 en Dance Radio, además de dejar su huella en un clásico.

Su tercer álbum "Golden Hour" , fue aclamado por la crítica, sobresaliendo los himnos "Like It Is" (con Zara Larsson & Tyga), "Lose Somebody" (con OneRepublic), y “Esperaré” (hazaña. Sasha Alex Sloan).El álbum ha obtenido más de 2.500 millones de reproducciones.

Después de "Golden Hour", Kygo lanzó su remix de "What's Love Got To Do With It" de Tina Turner y "Hot Stuff" de Donna Summer también con excelentes comentarios.

Asimismo,Kygo confirmó en las últimas semanas que se encuentra trabajando en su cuarto álbum de estudio, del que se conocen cuatro temas: ‘Freeze’, ‘Dancing Feet’ en colaboración con el grupo de Joe Jonas, DNCE; ‘Never Really Loved Me’ y ‘Lost Without You’, ambas con la colaboración del cantante australiano Dean Lewis.

Los tickets para ver a Kygo salen en pre-venta este 25 y 26 de Agosto con 15% de descuento con Tarjetas Interbank en la plataforma de Teleticket.

MÁS DATOS SOBRE KYGO

Kygo se convirtió en el primer productor de música house en actuar en una ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en agosto de 2016 en los Juegos Olímpicos de Río. También es un gran fanático de la Fórmula 1 y se presentó en el Gran Premio de Bahrein de 2019, el Gran Premio de México de 2021 y, más recientemente, el Gran Premio de Miami de 2022.

Nacido en Singapur y criado en la ciudad de Tønsberg, Noruega; Kygo se convirtió desde su aparición en 2013 en un nombre clave para entender la forma en que evolucionó el EDM a lo largo de la década pasada, desde ese movimiento puramente discotequero y bailable, a uno centrado en aprovechar muchos de esos valores de producción para ponerlos al servicio de la música pop. Una de sus características más identificables es que mantiene los “sube-baja” que anticipan el estallido del bajo, pero sin ser tan bruscos como en las producciones de comienzos de 2010 de otros DJ como David Guetta o Calvin Harris.

En ese orden de ideas, Kygo hizo de las sutilezas y la atención a las melodías una fábrica de éxitos imparables, sin sacrificar del todo sus raíces EDM y añadiendo incursiones en el tropical house en éxitos como ‘Here For You’ o ‘Higher Love’.

Sus colaboraciones incluyen una lista de artistas bastante larga. Figuras del pop como Ed Sheeran, Ellie Goulding, The Weeknd y Selena Gomez, nombres más emparentados con el pop rock como Coldplay, OneRepublic e Imagine Dragons, y hasta leyendas como Tina Turner han contado con su participación en las consolas sea como artistas invitados en sus producciones, o bien siendo el propio Kygo quien contribuye en las de ellos.