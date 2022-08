Yessenia Villanueva habló sobre los enfrentamientos con su hermana y su padre Melcochita

Yessenia Villanueva sorprendió a muchos al revelar que su sueño de triunfar en Estados Unidos está marcado por sufrimiento y culpa directamente a su familia, entre ellos, su hermana y su papá. La hija de Melcochita se conmovió hasta las lágrimas en entrevista para el programa Dilo Fuerte, cuando habló del incidente que vivió en Estados Unidos con su padre, Melcochita, y aseguró que el cómico la empujó y la dejó en el piso tras desmayarse por los nervios.

“Yo lo tomo por el lado que se puso nervioso. Imagínate, las peleas con mi hermana, con mi sobrina... él ya es una persona mayor, yo la amo y nunca voy a querer nada malo para él. Le pido perdón”, dijo en conversación desde EE.UU. con Lady Guillén.

Villanueva reiteró las disculpas para su padre Melcochita, que siempre la apoyó a lo largo de su vida, inclusive haciéndole un préstamo para que ingrese como ilegal a los Estados Unidos.

“Padre te pido perdón ante Dios y por mi hijo, que sabes que es lo que yo más amaba en la vida. Perdóname si te ofendí o te hice daño, pero voy a comenzar a pagarte, como lo hice y como lo estoy haciendo, no soy conchuda, estoy trabajando dignamente por mis hijos, para sacarlos adelante”, acotó Yessenia Villanueva entre lágrimas.

En esa misma línea, Yessenia Villanueva dijo que también perdona a su hermana Susan Villanueva, quien en el programa Magaly Tv La Firme reveló que padecía de VIH, el cual desmintió.

“No es que tenga Sida, yo tengo cáncer al útero. Tengo miedo ir al doctor. Viviré el tiempo que tenga que vivir, porque yo me propuse traer a mi nieta. Ella sabe cuánto amo a sus hijos, yo no voy hacer nada, no la voy a denunciar. El daño ya está hecho, pero yo los perdono y me gustaría que en Navidad al menos nos veamos por video, igual a mi mamá se lo ofrecí”, dijo entre lágrimas la hija de Melcochita.

INGRESÓ DE ILEGAL A ESTADOS UNIDOS

Yessenia Villanueva contó detalles de su ingreso como ilegal a EE.UU., algo que reveló Monserrat Seminario, la esposa de Melcochita. “Yo crucé el río, siempre traté de hacer quedar bien a mi papá y decirlo de otra forma, que vine legal, pero estuve en una cárcel con mi hijo detenidos, en una cámara de hielo. Pasé muchas cosas, sin embargo, gracias a Dios y a mi hijo estoy aquí”, indicó.

Por otro lado, aseguró que cuando Migraciones la intervino, le quitaron todo lo que llevaba en su mochila y solo pudo entrar con la ropa con la que llegó al país del norte. También invocó a sus seguidores que no se arriesguen a cruzar la frontera de México con Estados Unidos.