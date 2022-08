“Breaking Bad” llega a su fin: "es hora de hacer algo nuevo", dijo su creador

"Better Call Saul"". Foto: Netflix.

Han pasado 14 años desde que Vince Gilligan creó el mundo “Breaking Bad” y tras cosechar grandes éxitos, pronto llegaría a su fin. “Better Call Saul” esta a solo un capítulo de llegar a su final y con la emisión de este último episodio se cerraría el universo.

El creador y productor de la saga, Vince Gilligan declaró para la revista Rolling Stones y dijo que “hay un cierto punto en el que has hecho demasiado en el mismo universo. Hay que dejarlo ir”, aseguró. Sin embargo, el también ganador de 16 premios en los Emmy, señaló que podría ser solo una despedida temporal. "Me puedo imaginar volviendo a visitarlo. Egoístamente, me gustaría hacerlo, para que esto continúe”, reveló.

UN PEQUEÑO UNIVERSO

Para Gilligan, hay mundos televisivos mucho más grandes y elásticos que “Breaking Bad”, que se solo cubre un espacio geográfico: Albuquerque, Nuevo México. “Ahora mismo, haya o no más espacio para crecer —y probablemente lo haya—, siento que es hora de hacer algo nuevo", aseguró el productor.

Cabe destacar que Vince Gilligan se inició como guionista con la serie “The X Files” y también en la película “Hancock”.

De acuerdo a medios internacionales, el reconocido productor ya tendría otro proyecto de televisión en marcha, el cual se lanzaría en al menos 8 ó 9 cadenas y el cual se remontaría a sus días de “The X Files” (Los expedientes secretos X). Por lo pronto, los fanáticos esperan ansiosos el nuevo proyecto, aunque aún no se han dado más detalles.

Con información de RPP.