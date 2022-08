Dragon Ball y Shrek en quechua: joven dobla reconocidas series para promover el idioma

Christopher Vargas realiza una gran labor. Con solo 20 años se está viralizando en Tik Tok por su esfuerzo, ya que busca doblar al idioma quechua reconocidas series y películas a fin de promover el idioma originario.

Hasta el momento, Christopher ha doblado diversos animes como Dragon Ball, Death Note, Attack on Titan o Boku no Hero. Pero también ha hecho un gran trabajo al doblar al quechua populares películas como Shrek y Madagascar.

PROMOVIENDO EL QUECHUA

De acuerdo a los últimos censos, solo un 13.6% de la población (3’799,780) habla este idioma en nuestro país como primera lengua. Por ello, parte de este trabajo del joven de 20 años es promover este idioma, según contó, su motivación fue su familia.

“Desde pequeño mis abuelos me inculcaron el quechua y a cierta edad conocí el doblaje, personas que trabajan prestando su voz a grandes personajes del anime, películas y series animadas, que yo y mi abuelita veíamos”, contó Vargas a NiusGeek.

El joven explicó que su familia muchas veces no podía entender muchas series y películas, lo que lo motivó a doblar sus favoritos al idioma quechua. “La primera vez que vi la reacción de mi abuelita al ver mi trabajo doblado en quechua me emocionó. Y que a la gente le haya gustado lo que hago me impulsó a continuar y mejorar video tras video los doblajes para que el quechua se promueva y se dé a conocer a más personas”, manifestó.

Su labor es apoyada por muchos cibernautas ya que cuenta con más de 50 mil reproducciones en Tik Tok por cada video y ha acumulado más de 432 mil me gusta.

Con información de RPP.