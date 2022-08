Madre de Rodrigo Cuba responde a denuncia de Melissa Paredes: "Antepone su bienestar frente al de su hija"

La madre del futbolista Rodrigo Cuba, Ysmena Piedra, se pronunció sobre la denuncia interpuesta por su exnuera y madre de su nieta, Melissa Paredes, por el delito de violencia psicológica al no permitir que se comunique con su menor hija.

Mediante un comunicado remitido a las autoridades, la madre del jugador del Sport Boys justificó su negativa a que Paredes y su hija se comuniquen, argumentando que viene recibiendo insistentemente constantes llamadas y mensajes de la denunciante y sus familiares, lo cual perturba su tranquilidad y el de la menor.

“He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional”, se lee en el documento difundido por "Amor y Fuego".

Asimismo, la progenitora del ex Alianza Lima y César Vallejo, alegó que la madre de su nieta solo busca el beneficio propio y no el de la pequeña: "antepone su bienestar frente al de su hija".

Denuncia de Melissa Paredes

La exconductora de "América Hoy" interpuso una denuncia contra la abuela de su hija, asegurando que desde hace 2 semanas impide que ella y la menor tengan comunicación, a pesar que no hay restricciones que lo impidan. En esa línea, Paredes argumenta que dicha situación atenta contra la salud psicológica de la pequeña.

“Si bien es cierto que existen medidas de protección dictadas por el Octavo Juzgado de Familia, no existe ningún tipo de impedimento de comunicación de la madre con la menor, y a pesar de la insistencia por comunicarte y saber de la menor, la denunciada niega que se comunique con la menor, aislándola de la madre, lo que afecta psicológicamente tanto a ella como su menor hija”, precisa la denuncia.