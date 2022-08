IGT presentará nuevos juegos standalone y tragamonedas progresivas en Perú Gaming Show

Seguro que has oído sobre el juego online y los casinos en línea en numerosas ocasiones pero, si no eres un seguidor fiel de este tipo de sitios, no eres capaz de imaginarte hasta el punto que llega la popularidad de estos sitios. En latinoamérica este tipo de sitios cada vez son más demandados. En este artículo vamos a hablar de la convención que tendrá lugar próximamente en Perú, la Perú Gaming Show, uno de los eventos más esperados por los amantes del juego online y en el que se hablarán sobre novedades y nuevos juegos desarrollados por los proveedores para este próximo año.

IGT en Perú Gaming Show

Tal y como hemos dicho, la Perú Gaming Show es una convención en la que se reúnen los mejores proveedores de juegos de la industria para hablar sobre próximos lanzamientos, de consejos para jugar en casino online en Perú, de nuevas tendencias de juegos, y sobre las propuestas que tienen para el nuevo año. Este año la Perú Gaming Show tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima, los días 15 y 16 de junio.

Entre todos los invitados no podía faltar IGT, uno de los desarrolladores más famosos y con más historia de la industria del juego online. Este tipo de eventos son un escaparate perfecto para las empresas, que pueden mostrar todo en lo que han estado trabajando a lo largo del año. Tal y como dijo el representante de IGT: “Estamos muy encantados de reunirnos en el Perú Gaming Show y demostrar todo lo que IGT tiene que ofrecer con los juegos de próxima generación, que llevarán a los usuarios a experiencias de un nivel que jamás hubieran imaginado”. En el show exhibirán su portfolio de productos, en los que se incluyen juegos standalone, hardware intuitivo y por supuesto, tragamonedas progresivas multinivel (MLP) que son unas de las más buscadas por los usuarios.

La propuesta de IGT

A pesar de que la convención aún no ha tenido lugar, a lo largo de los últimos meses han ido dejando caer algunas de las cosas que van a proponer y en las que han estado trabajando este año en lo que respecta a los casinos online. Está demostrado que hay una clara tendencia de los jugadores hacia los jackpots de tamaño mediano y, a raíz de esto, los desarrolladores de IGT han tratado de crear contenido adaptado, consiguiendo la biblioteca de MLP más grande y variada de la historia de la compañía.



Algunos de los juegos que va a incluir IGT y que va a anunciar en el Perú Gaming Show se tratan a continuación:

● Egyptian Link: un juego que presenta características de descubrimiento y jackpot, además de permitir la opción de obtener bonos gratis y premios bastante interesantes.

● Super Wheelmania LInk: un MLP bastante atractivo, ambientado en temas festivos.

● Fu Gui Hao: un juego ambientado en Asia, que incluye minijuegos gratis, multiplicadores y un bono de bloqueo.

Otra cosa muy importante, que no hay que olvidar con respecto a lo que tiene que ofrecer IGT en el Perú Gaming Show, es un paquete de juegos USwitch. Con selector de juegos muy intuitivo y una interfaz perfectamente pensada para el jugador, el paquete de juegos USwitch se mostrará en el gabinete Cobalt de IGT. Estos cuentan con dos pantallas de alta definición de 27 pulgadas y un topper de video de 24 pulgadas, haciendo que la experiencia de juego del usuario sea lo más inmersiva y gratificante posible.

Con todas estas propuestas, IGT pretende demostrar que los desarrolladores de software tienen aún mucho que decir en la industria del juego y que hay muchas cosas que la gente no se espera y que están por venir. Los grandes proveedores de juegos invierten mucho dinero en investigación y desarrollo, con el objetivo de poder traer al público justo lo que necesitan. IGT no ha llegado a lo más alto de casualidad, sino que todo es consecuencia de un gran esfuerzo, de años de trabajo y de preocuparse por la calidad y el servicio que ofrecen a sus jugadores.

La Perú Gaming Show es el lugar perfecto para que IGT muestre todo el potencial que tiene y para demostrar porque está en lo más alto de la industria del juego. Muchos pueden pensar que llegar a lo más alto es lo más complicado, sin embargo, lo más difícil es mantenerse. Todos los ojos de la convención estarán puestos en IGT y eso es una presión añadida con la que solo las empresas más grandes pueden lidiar. IGT está arriba en la industria del juego y si sigue trabajando tal y como lo ha hecho hasta ahora, lo estará, sin ninguna duda, durante muchos más años.

Conclusión

Este tipo de convenciones no solo sirven para que las empresas más pequeñas se den a conocer y muestren lo que han desarrollado antes de lanzarlo al mercado. Son el sitio perfecto para que los grandes magnates del juego online demuestren porque están en lo más alto. IGT llevará toda su artillería al Perú Gaming Show. Se esperan grandes cosas de esta empresa y a pesar de que ya es puntera en la industria y que solo tendría que mantenerse, IGT no para de evolucionar y reinventarse para traer a los jugadores todo lo que necesitan.