5 cosas que puedes hacer para ayudar a tu hijo a descubrir su vocación

En la vida de cualquier padre, llega un momento en el que es necesario sentarse a conversar con sus hijos acerca de qué camino profesional desean seguir. Cuando se trata de elegir una carrera, hay todo un mundo de posibilidades y oportunidades, tantas que, para muchos jóvenes, reducir todas las opciones a una sola puede ser una tarea difícil y abrumadora.

El punto clave siempre es encontrar ese balance óptimo donde las habilidades y los intereses se superponen. Sin embargo, siempre puede haber otras variables que influyan al momento de tomar esta decisión. Frente a ello, surge la pregunta: ¿Cómo guiar a nuestros hijos sin terminar eligiendo por ellos? No es una tarea sencilla, pero aquí Paola Mendoza, asesora vocacional de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), brinda algunas pautas para que tú, como padre, puedas colaborar de forma beneficiosa con tu hijo a encontrar la carrera que mejor se adapte a él.

NO TE PROYECTES EN ELLOS

Es importante partir comprendiendo que nuestros hijos son personas autónomas, y por lo tanto individuos diferentes y separados de nosotros. Ellos no son una extensión de nosotros, y por eso, aquello que alguna vez fue tu sueño, no necesariamente será la pasión de tu hijo. ¡Y eso está bien! No queremos clones de nosotros, sino seres humanos que se distingan y resalten por sus propios medios y a través de sus habilidades. No lo desalientes en aquello que le gusta hacer, pues el éxito no depende de que tan rentable sea la carrera, sino de la habilidad, pasión y talento que tenga, agregó la orientadora de UTEC.

AYÚDALO A DESCUBRIR SUS FORTALEZAS

Para ello, hay que estar atento a las cosas en las que naturalmente es bueno y apoyarlo en el desarrollo de ellas. Si es necesario, anima a tu hijo a visitar a un consejero de carrera para tomar una serie de pruebas de aptitud y busca patrones en común. Una gran comprensión de sus fortalezas innatas le permitirá ayudarlos a maximizarlas. Además, al darse cuenta que son buenos realizando ciertas actividades, se verán motivados de forma intrínseca, obteniendo mayor bienestar en la realización de ellas.

EXPONLO A DIFERENTES ACTIVIDADES

La especialista de UTEC recomienda dar a tu hijo la oportunidad de vivir nuevas experiencias, tal vez aquello que siempre ha tenido curiosidad de practicar, pero nunca ha podido. Es importante que salga de su zona de confort, exponlo a la naturaleza, las artes, la ciencia, los museos, los animales, los viajes, la gente; y no olvides de prestar atención a lo que despierta su interés y ayúdalo a tomar consciencia de ello.

ALIENTA SU PASIÓN

Muchas veces los padres alientan a sus hijos a elegir la carrera que ellos han seguido, por comodidad o por buscar algo que consideran más “seguro” para ellos. Sin embargo, pregúntate si es eso lo que realmente los hará felices. Motívalos a que tengan una pasión, pero no los empujes hacia un campo en particular. Recuerda que pasamos más de 40 horas a la semana en el trabajo, por lo que es vital que pueda disfrutar de lo que hace, sino serán horas de estrés y desgaste emocional constante.

SÉ PACIENTE

Finalmente, no olvides que la búsqueda para encontrar una vocación es a menudo un largo proceso de autodescubrimiento y experimentación. Pueden cambiar de rumbo a medida que avanzan en su trayectoria profesional. Y en estos casos se recomienda, apoyarlos durante estas decisiones difíciles y animarlo a seguir aprendiendo más sobre sí mismo para que pueda continuar creciendo; y así pueda alcanzar su máximo potencial, haciendo posible su autorrealización, puntualizó la orientadora de UTEC.

Ten presente que tener la guía de expertos, sumada a tu orientación, les dará mayor claridad en este camino de autodescubrimiento. En este contexto, la UTEC realizará charlas de carrera, donde tu hijo podrá conocer más sobre su futuro profesional y tener claro esta tan importante elección de vida. Para vivir la experiencia UTEC ingres a este enlace.