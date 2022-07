Juan Carlos Ulloa: hermano de Milena Zárate cruzó a EE.UU. de manera ilegal

Juan Carlos Ulloa, conocido como “El Parcero” y su hermana Greyssi Ortega lograron ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, por la frontera de México. Tal como relata en una entrevista para Dilo Fuerte, “el parcero” y su hermana cruzaron junto a sus menores hijos el rio en Texas con destino a EE. UU., donde también fueron asaltados.

“cruzamos el rio junto a mis hijos, Greyssi casi suelta el bebé al rio. Nos asaltaron, no me dejé quitar toda la plata, nos quitaron los pasaportes. Yo golpee al tipo, lo tengo todo filmado. A ella (Greyssi) la iban a secuestrar” indica “el parcero”

Tal como cuenta Juan Carlos Ulloa, ellos fueron en busca del sueño americano junto a cada uno de sus hijos, de siete, cinco y dos años, además de una bebé de apenas dos meses. Ellos se encuentran al parecer en un albergue junto a las autoridades.

“Ahora estamos en San Antonio, Texas, acá nos han dado unas pulseras. A mi hijo de dos años en el albergue me lo quitaron ocho policías mexicanos, los golpee para que no me lo quitaran”, menciona.

Como es de conocimiento en Estados Unidos, las pulseras se los facilitan a todo inmigrante ilegal con hijos que ingresó sin tener los palees en regla, el cual se le pone a disposición de una institución protectora en EE.UU. esperando que se resuelva su situación migratoria, para saber si son o no admitidos como refugiados.

MILENA ZÁRATE SE PRONUNCIA

Milena Zárate hermana del “El Parcero” y Greyssi Ortega, indicó que se comunicó con Greyssi, quien le manifestó que están bien junto a sus hijos. Además, Milena Zárate decidió adelantar que el proceso para que su hermana ingrese a EE. UU es largo y podría durar hasta 3 años, tiempo por el que deberá permanecer en el albergue para ilegales en Texas.