Zully Pinchi niega que su libro “Pionono de vitrina” sea para Vizcarra: “Está inspirado en mi exesposo”

No sería para el "bebito fiu fiu". La excandidata al Congreso aclaró que su próxima obra, a presentar en la FIL 2022, no estaría relacionada a Martín Vizcarra, como se especulaba.

El próximo 29 de julio, Zully Pinchi presentará su nueva libro, “Pionono de vitrina”, en la Feria Internacional del Libro de Lima, el cual se presume fue titulado de esa manera por la gran acogida que ha tenido el tema viral “mi bebito fiu fiu”. Como se recuerda, dicha canción fue inspirada por supuestas conversaciones reveladas entre el expresidente Martín Vizcarra y la exaspirante al Parlamento.

El último viernes 22 de julio, Zully Pinchi dio una entrevista para ATV noticias y dar a conocer los detalles de su reciente publicación. Durante el dialogo, la excandidata al Congreso afirmó que se inspiró en su exesposo para componer los versos románticos que contiene su obra literativa.

“En el 2014, yo estaba felizmente casada y lo publiqué. Está en el Internet y cualquiera lo puede buscar, es de acceso público. Ahí está y es ‘Las noches que te soñé', la fecha es del 14 de febrero del 2014″, declaró.

Debido a la insistencia de la conductora sobre si la obra es para el exmandatario, la escritora contestó: “era para mi exesposo, en su momento (...) Fue inspirado en mi exesposo”.

INFIDELIDAD

Pinchi estuvo casada con Miguel del Castillo, director general de UCI. Sin embargo, los constantes problemas en el matrimonio hicieron que su relación terminara.

“(Miguel del Castillo) fue infiel y me dolió muchísimo su infidelidad porque me casé enamorada y con la consigna que sea para siempre, pero no todos tomamos con la misma seriedad el compromiso y en mi caso fue así, pero ya está, no hay que hacer un drama. Siempre me voy a quedar con lo bonito que hubo”, reveló.

¿QUÉ SIGNIFICA?

Por otro lado, la política explicó que significa la peculiar alusión al pionono para sus párrafos románticos. “Ahí estaba el pionono, uno de mis postres favoritos. La metáfora por el pionono es que lo sentía como un abrazo, por lo que estaba enrollado con el manjar blanco, envolviéndote, albergándote, dándote cobertura, así lo veía”, detalló.