¿Realmente le fue infiel? Mike Bahía habría engañado a Greeicy con joven trujillana

Mike Bahía le habría sido infiel a Greeicy con una joven trujillana. Este es el fuerte rumor que recorre las redes sociales, después que un video de Instagram se hiciera viral en Twitter. Los fans de la famosa pareja colocha expresaron su decepción contra el cantante debido a que él y ella tienen una gran historia de amor que empezó en 2011.

El rumor empezó cuando una joven llamada llamada Betty Casas, con más de 23.000 seguidores en Instagram, publicó un video en el que alardeaba que Mike Bahía estaba en su lista de hombres a los que había besado. “¿Podrán tener a Mike Bahía en su lista de ‘kiss list’? Yo sí... llámenme internacional”, se le escucho decir.

Posteriormente, la presunta tercera en discordia compartió imágenes del concierto que Mike Bahía realizo en Trujillo, el último 16 de julio. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la peruana también publicó una captura de una supuesta conversación con el artista colombiano.

El chat muestra que el cantautor le habría escrito, desde su cuenta oficial de Instagram, con el siguiente mensaje: “Voy a reunirme con el empresario, pero cuando termine esa reu puede ser”. Esto aumentó las especulaciones sobre si era cierto que el que el intérprete de “Quieréme” le habría sido infiel a su pareja.

En poco tiempo, Mike Bahía y Greeicy Rendón se convirtieron en tendencia en Twitter por los cientos de mensajes de sus fans. Muchos de ellos afirmaban que “ya no creían en el amor”. En tanto, cuestionaban ,las pruebas ofrecidas por Betty Casas.

¿UNA BROMA?

No obstante, la trujillana borró el video de su red social y colocó en privado su cuenta, para luego emitir un comunicado en el que negó haber tenido un romance con Bahía. Según ella, solo se trataba de una mala broma.

“No entiendo todo el morbo que están creado por una simple broma que hice en close friends. Tengan cuidado con la gente en la que confían, realmente, mi última intención es que se armara todo este circo. Los que me conocen saben que tan jodida soy, y esto fue eso, una joda. Por favor, eviten lanzar comentarios si ni siquiera son cercanos a mí, ni mucho menos me conocen”, publicó Casas en una historia de Instagram.