Mamá de Shakira quiere reconciliación con Piqué

La madre de la famosa cantante colombiana, Nidia Ripoll, fue preguntada sobre la posible reconciliación entre su hija con Gerard Piqué, pero, aunque dijo que no sabe mucho del tema, aseguró que quiere que ambos dejen atrás sus problemas y regresen como pareja.

El medio Europa Press consultó a la madre de familia si quiere que su hija y yerno se reconcilien, a lo que Ripoll respondió con un breve “lógico, sí”, con lo que demostró que para ella aún está abierta la puerta de una segunda oportunidad para ambos.

También le consultaron sobre el futuro de Shakira, pero no aclaró si ella planea mudarse a Miami con sus hijos, ya que ahora las disputas giran en torno a la custodia de los menores Milan y Sasha. “No tengo ni idea, no he hablado sobre eso", se limitó a decir sobre el tema.

PAPÁ DE SHAKIRA MAL DE SALUD

Lo que sí respondió la madre de familia es sobre la salud de su esposo, quien ya tiene 90 años, y que mantiene en vilo a la familia desde que sufriera una caída que lo obligó a ser hospitalizado. "Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios”, dijo Nidia Ripoll y añadió que esperan que este mes le den de alta.

Con información de El Confidencial.