Sin miedo al éxito: Kukuli Morante revela si ‘la Gladys’ regresará a la pantalla chica

La carismática actriz y animadora, Kukuli Morante participó del programa "Sin Miedo al Éxito" y se enfrentó al reto de Pole dance, en dónde reveló si el personaje 'La Galdys', que interpretó en "Al fondo hay sitio" y el que se convirtió en uno de los más queridos por los peruanos, regresará o no a la pantalla chica.

¿'La Gladys' vuelve o no vuelve a la tele? La actriz reveló que hasta ahora a 'La Galdys' no la han llamado "lo que pasa es que creen que no hay señal en la selva, yo creo que le han mandado un chasqui, pero aún no llega", bromeó Kukuli, quien expresó que está segura de que la llamarán más adelante, en especial por el pedido de cientos de seguidores y fans del personaje que le escriben con frecuencia en sus redes sociales.

