Shirley Cherres se pagó la carrera gracias a su OnlyFans: “Yo me retiro”

La modelo Shiley Cherres reveló ante la prensa que pudo costearse la carrera de Gestión Pública gracias a sus ganancias obtenidas por la venta de fotos y videos íntimos en la plataforma para adultos OnlyFans.

“Si tuve muy buena acogida con Onlyfans, no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios. Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas”, declaró en un dialogo con El Popular.

LE DICE ADIÓS

Asimismo, anunció su retirada de la red social de contenido erotico porque asegura ya no tener tiempo para eso y desea enfocarse más en sus negocios.

“Yo me retiro de la cuenta de Onlyfans porque no tengo tiempo, estoy viendo más la reapertura de mis pollerías que cerré por pandemia y la apertura de mi spa en Miraflores”, añadió la exporrista.