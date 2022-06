Rocío Miranda afirma que Jazmín Pinedo "la ninguneó" cuando visitó su programa

Jazmín Pinedo y Magaly Medina protagonizaron una pelea mediática, luego de que la 'Urraca' criticara la entrevista de la también modelo a Jefferson Farfán. Ello ocasionó que diversas figuras de la farándula den sus opiniones, como es el caso de Rocío Miranda.

La exvoleibolista le contó a Trome que fue ninguneada por Jazmín Pinedo cuando visitó su programa.

“Sucede que una vez me preguntaron sobre qué opinaba de que Jazmín había ido a cubrir el Mundial de Rusia 2018. Di mi punto de vista, dije que no me parecía porque no era una persona preparada ni periodista deportivo, pero ella se lo tomó muy a pecho”, expresó.

Luego continuó con: “una vez me invitaron al programa que conducía Jazmín con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz. Yo entré al set de televisión y empecé a saludar. Cuando me acerqué para saludarla, me dijo: ‘A ti no te voy a saludar porque tú me criticaste y dijiste que no debí ir al mundial por no estar preparada’, pero eso no fue todo porque dijo a toda su producción que por qué invitaban a ese tipo de personas a su programa”, contó.