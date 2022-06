Xoana González asegura que paga impuestos por lo que gana en OnlyFans

La modelo argentina Xoana González, quien es bastante exitosa en la plataforma de contenido erótico OnlyFans, se pronunció sobre la nueva disposición de la Sunat que exige a los influencers pagar sus impuestos por las ganancias obtenidas en OnlyFans y Patreon.

En comunicación con ATV, Gonzáles aseguró que tiene todo en regla, incluso comentó que ha contratado a un contador para que reporte todos sus ingresos y egresos.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, explicó.

Como se recuerda esta semana, el ente recaudador de tributos ha publicado una nueva disposición en la que exige a los influencers pagar impuestos por recibir dinero a través de publicidad en redes sociales.