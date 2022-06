Rocio Miranda cuenta su faceta como madre de un niño con autismo

La exvoleybolista, Rocio Miranda, abrió las puertas de su hogar por primera vez, luego que se difundieran imágenes de la modelo, haciendo cola para que su pequeño hijo de 4 años, pueda recibir terapia médica.

Según contó Miranda, hace 4 años habría iniciado su nueva faceta como madre de Alonso, su pequeño diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) moderado, no verbal.

“La profesora de la estimulación decía: Alonso no me hace caso, su hijo no escucha, él solito se excluye (...) empezamos a ver que Alonso no se iba desarrollando a la par de los otros niños, fue ahí que empezamos a buscar ayuda para que Alonso tenga un mejor desenvolvimiento”, contó Miranda.

Asimismo, la modelo hizo un llamado a la población para que sea más empática con las personas con habilidades diferentes, concientizando que esta es una realidad, a la que se enfrenta gran cantidad de familias de manera diaria.

INICIATIVA DE ROCÍO MIRANDA

Del mismo modo, la modelo Rocío Miranda aprovechó la entrevista para invitar a las personas que puedan participar en las diferentes campañas que estaría realizando a través de sus redes sociales, para brindar apoyo a otras familias, y niños con habilidades diferentes.