Doña Peta molesta con Andrés Hurtado por preguntar por Alondra: “no preguntes esas cosas”

La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, estuvo en Sábado con Andrés donde participó en una degustación de comida criolla, pero la invitación se empañó por una pregunta que incomodó a la progenitora del capitán de la Selección.

Mientras conversaban, el conductor mencionó el rumor sobre el presunto fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, a lo cual Doña Peta reaccionó inesperadamente y zanjando el tema: “No me preguntes. Te he dicho que de esas cosas privadas yo no hablo”.

Tras el impasse, Andrés Hurtado retomó la amena conversación con Doña Peta, sin tocar más el tema y asegurando que tiene palabra, por lo que no mencionará más los rumores.

‘COYOTE’ RIVERA HABLA SOBRE ALONDRA

Quien también mencionó el tema fue Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero, señaló que en la familia quieren mucho a la empresaria y que siempre va a ser parte de la familia, pero no quiso referirse a los rumores de separación de la pareja. “Mejor que lo digan ellos mismos”, manifestó a la prensa durante la inauguración de un nuevo local de salón de belleza.

Con información de El Popular.