Chris Evans admira a Shakira: "Nunca la he conocido, pero soy un gran fan"

Shakira confirmó su separación con el futbolista Gerard Piqué, luego de ello, salió a la luz que la cantante colombiana y el actor estadounidense Chris Evans se siguen mutuamente en Instagram. Este detalle fue consultado quien interpreta al Capitán América en las cintas de Marvel.

Durante el preestreno de la cinta 'Lightyear', una reportera del medio Univision le dijo: "Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡y el internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?". Evans, que protagoniza la cinta animada, respondió: "No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

Sobre la posibilidad de mover las caderas al ritmo de las canciones de la colombiana, Chris Evans descartó cualquier intento. "Ay, Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso", afirmó.

Como se recuerda, no solo el actor de 40 años fue vinculado por la prensa rosa como un posible pretendiente de Shakira, sino también Henry Cavill, quien interpreta a 'Superman', durante el Festival de Cannes 2022 reaccionó con gran asombro al ver a la artista latina en la alfombra roja.